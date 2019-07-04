В Грузии штурм парламента квалифицировали как попытку госпереворота

Фото: протесты в Грузии (twitter.com ermakovaTT)

В прокуратуре заявили, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии будет расследовать беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

В ведомстве сообщили, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти, которые привели бы к преступлениям по всей стране. Их намерения нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов. Указано, что в ближайшее время число обвиняемых по этому делу будет увеличено. Надзорное ведомство обещало периодически информировать общественность о ходе следствия.

Кроме того, правоохранители продолжают расследование в отношении депутата парламента Никанора Мелия. Мелия является депутатом от оппозиционного "Единого национального движения", бывшей партии власти. Ему предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков по статье 225 УК Грузии. 27 июня суд отклонил требование следствие о его аресте и отпустил его под залог. Одновременно продолжается дело о злоупотреблении силой со стороны полицейских, которые разгоняли протестующих в ночь на 21 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня после визита в страну российской делегации, возглавляемую депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, на время которого занял место спикера грузинского собрания. Гаврилов - член Коммунистической партии РФ, который поддерживает оккупацию русскими войсками грузинских территорий.