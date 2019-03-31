Полиция открыла 8 уголовных дел во время голосования

Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом

Правоохранители сегодня, 31 марта, в день выборов президента Украины открыли восемь уголовных дел связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

В частности, больше всего сообщений зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Николаевской областях открыто 8 уголовных дел.

Напомним, по состоянию на 13:00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией (36), подкупом избирателей (13), повреждением бюллетеней (13), фотографированием бюллетеней (26) попыткой выноса бюллетеня с участка (5).

Добавим, неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве сегодня собрались около 50 неизвестных людей. На вопрос о том, с какой целью они собрались в указанном месте, отвечают, что вышли на прогулку.