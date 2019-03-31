ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция открыла 8 уголовных дел во время голосования

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 14:43
Полиция открыла 8 уголовных дел во время голосования
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом

Правоохранители сегодня, 31 марта, в день выборов президента Украины открыли восемь уголовных дел связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

В частности, больше всего сообщений зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Николаевской областях открыто 8 уголовных дел.

 

Напомним, по состоянию на 13:00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией (36), подкупом избирателей (13), повреждением бюллетеней (13), фотографированием бюллетеней (26) попыткой выноса бюллетеня с участка (5).

Добавим, неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве сегодня собрались около 50 неизвестных людей. На вопрос о том, с какой целью они собрались в указанном месте, отвечают, что вышли на прогулку.

 

 

В полиции отчитались о нарушениях по состоянию на 13:00 За период избирательной кампании получено более 5 тыс. сообщений о нарушениях, - МВД
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Министерство внутренних дел Украиныполиция
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь