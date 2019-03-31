Поліція відкрила 8 кримінальних справ під час голосування

Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всього зареєстровано 522 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом

Правоохоронці сьогодні, 31 березня, в день виборів президента України відкрили вісім кримінальних справ, пов'язаних з виборчим процесом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що станом на 14:00 поліцейські зареєстрували 522 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

Зокрема, найбільше повідомлень зареєстровано в Києві, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. В Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській областях відкрито 8 кримінальних справ.

Нагадаємо, станом на 13:00 в поліцію надійшло 384 заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом. В основному порушення пов'язані з незаконною агітацією (36), підкупом виборців (13), пошкодженням бюлетенів (13), фотографування бюлетенів (26) спробою виносу бюлетеня з ділянки (5).

Додамо, неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії в Києві сьогодні зібралися близько 50 невідомих людей. На питання про те, з якою метою вони зібралися в зазначеному місці, відповідають, що вийшли на прогулянку.