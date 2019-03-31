В Киеве возле ЦИК собрались около полусотни неизвестных

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

На вопрос, с какой целью они собрались, отвечают, что вышли на прогулку

Неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве сегодня, 31 марта, в день выборов президента Украины, собрались около 50 неизвестных людей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос о том, с какой целью они собрались в указанном месте, отвечают, что вышли на прогулку.

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина писало, что в Чернигове в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов.

Также под Черниговом на избирательном участке бросили зажигательную смесь. Инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105. В частности, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.