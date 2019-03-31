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В полиции отчитались о нарушениях по состоянию на 13:00

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 13:43
В полиции отчитались о нарушениях по состоянию на 13:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Открыто 4 уголовных производства

В день выборов президента Украины сегодня, 31 марта, по состоянию на 13:00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции на странице в Facebook.

Полицейские открыли четыре уголовных производства.

Как отмечается, в основном нарушения связаны с незаконной агитацией (36), подкупом избирателей (13), повреждением бюллетеней (13), фотографированием бюллетеней (26) попыткой выноса бюллетеня с участка (5).

В полиции отчитались о нарушениях по состоянию на 13:00В полиции отчитались о нарушениях по состоянию на 13:00

Фото: инфографика (facebook.com/UA.National.Police)

Отметим, согласно информации МВД, за период кампании по выборам президента Украины в целом было получено сообщение о свыше 5 тысяч ситуаций, которой связывают с нарушением избирательного законодательства.

В частности, в Чернигове в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов.

Также под Черниговом на избирательном участке бросили зажигательную смесь. Инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105. В частности, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

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