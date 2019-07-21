Полиция отрыла 44 производства во время голосования на выборах в Раду

В день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 производств о нарушении избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 18:00 в подразделения полиции поступило 1792 заявления и сообщения о нарушении избирательного процесса. Больше всего таких сообщений зарегистрировано в Днепропетровской (237), Донецкой (242) областях и городе Киеве (129).

По 44 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 23 уголовных производства начаты по ст.158-1 ("Незаконное использование избирательного бюллетеня"), шесть - по ст. 160 ("Подкуп избирателя") и пять уголовных производств - по ст.157 ("Воспрепятствование осуществлению избирательного права").

Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

Напомним, РБК-Украина писало, что по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 административный протокол и открыто 33 уголовных производств.

Добавим, правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).