Поліція відкрила 44 справи під час голосування на виборах у Раду

У день голосування на позачергових виборах у Верховну раду слідчі поліції відкрили понад 40 справ про порушення виборчого процесу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За станом на 18:00 у підрозділи поліції надійшло 1792 заяви і повідомлення про порушення виборчого процесу. Найбільше таких повідомлень зареєстровано в Дніпропетровській (237), Донецькій (242) областях та місті Києві (129).

По 44 фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 23 кримінальні провадження розпочаті за ст. 158-1 ("Незаконне використання виборчого бюлетеня"), шість - за ст. 160 ("Підкуп") і п'ять кримінальних проваджень - за ст.157 ("Перешкоджання здійсненню виборчого права").

Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що станом на 17:00 поліція зафіксувала 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адміністративний протокол і відкрито 33 кримінальних проваджень.

Додамо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області).