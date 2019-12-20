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Поліція закрила понад 500 гральних закладів по Україні

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 16:33
Поліція закрила понад 500 гральних закладів по Україні
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

До кінця дня мають припинити діяльність усіх нелегальних гральних закладів

Поліцейські, станом на 15:00, відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів у всіх регіонах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що мобільні групи продовжують роботу. Громадян просять у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102".

Станом на 7 годину ранку за результатами відпрацювання було закрито 152 заклади, поліцейські вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень.

Окрім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що на виконання рішення Уряду правоохоронці до кінця дня повинні припинити діяльність гральних закладів.

"Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес", - наголосили в МВС.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що через провал прийняття закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали.

Нагадаємо, після провалу голосування у Верховній Раді Кабмін сьогодні заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей.

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