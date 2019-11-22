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Полиция открыла производство из-за взрыва в Киеве

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 10:34
Полиция открыла производство из-за взрыва в Киеве
Фото: место взрыва (kiev.informator.ua)

Пострадавших в результате происшествия нет

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Киеве, который произошел в ночь на 22 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал, лишь была повреждена внутренняя отделка дома. Также правоохранители опросили жильцов дома и изъяли вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса украины, то есть хулиганство. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

"Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Олеся Гончара произошел взрыв в одном из жилых домов. Предварительно, взрыв произошел в шахте лифта одного из подъездов. О пострадавших информации не было.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии. В результате взрыва погибли двое людей. По предварительным данным, в общежитии взорвалась граната.

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