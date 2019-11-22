ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева прогремел взрыв

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 08:28
В центре Киева прогремел взрыв
Фото: место взрыва (kiev.informator.ua)

В результате взрыва никто не пострадал

В Киеве жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

Как отмечается, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

Как отмечается, причина взрыва неизвестна. У парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь.

Фото: взрыв в Киеве (kiev.informator.ua)

Добавим, на сайте полиции Киева и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве информации о взрыве пока нет.

Напомним, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

Ранее сообщалось, что утром 8 ноября в Луцке раздался взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, в результате чего пострадал человек.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком в многоэтажке по улице Вокзальной произошел взрыв. Правоохранители установили, что неизвестные злоумышленники подложили взрывчатку в электрощитовую. В результате взрыва никто из жильцов дома не пострадал.

В Южно-Китайском море произошел взрыв с выбросом радиации В Италии произошли взрывы на фабрике фейерверков, есть жертвы
Новости Украины жилой домВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь