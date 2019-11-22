В центре Киева прогремел взрыв

Фото: место взрыва (kiev.informator.ua)

В результате взрыва никто не пострадал

В Киеве жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

Как отмечается, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

Как отмечается, причина взрыва неизвестна. У парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь.

Фото: взрыв в Киеве (kiev.informator.ua)

Добавим, на сайте полиции Киева и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве информации о взрыве пока нет.

Напомним, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

Ранее сообщалось, что утром 8 ноября в Луцке раздался взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, в результате чего пострадал человек.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком в многоэтажке по улице Вокзальной произошел взрыв. Правоохранители установили, что неизвестные злоумышленники подложили взрывчатку в электрощитовую. В результате взрыва никто из жильцов дома не пострадал.