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Поліція відкрила провадження через вибух у Києві

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 10:34
Поліція відкрила провадження через вибух у Києві
Фото: місце вибуху (kiev.informator.ua)

Постраждалих в результаті події немає

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у багатоповерхівці в Києві, який стався в ніч на 22 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

За даними поліції, в результаті вибуху ніхто не постраждав, лише було пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку. Також правоохоронці опитали мешканців будинку та вилучили речові докази, виявлені на місці події.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, тобто хуліганство. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

"Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять усі необхідні заходи аби встановити та затримати причетних осіб до даного правопорушення", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Олеся Гончара стався вибух в одному з житлових будинків. Попередньо, вибух трапилася у шахті ліфта одного з під'їздів. Про постраждалих інформації не було.

Також РБК-Україна писало, що у Києві ввечері 16 листопада близько 21:00 стався вибух у гуртожитку. В результаті вибуху загинули двоє людей. За попередніми даними, в гуртожитку вибухнула граната.

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