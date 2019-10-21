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Суд открыл дело по иску Кличко к Богдану

Новости » Политика    21.10.2019 - 15:48
Суд открыл дело по иску Кличко к Богдану
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску главы Киевского городского совета Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

Сообщается, что суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

Как известно, Кличко просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА.

Напомним, Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации на главу Кабинета министров Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана.

Также РБК-Украина сообщало, что 4 сентября представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации передали в Офис президента.

Кроме того, в тот же день, Кабинет министров поддержал решение об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Богдан заявлял, что Кличко потерял контроль над столицей и должен идти в отставку. Кроме того, Богдан не исключает участия в выборах мэра Киева.

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