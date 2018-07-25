Поліція відкрила справу за фактом смертельної аварії за участю Hummer в Києві

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом аварії в Києві, в ході якої позашляховик Hummer на смерть збив дівчинку на пішохідному переході. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

У поліції зазначили, що винуватця ДТП затримали, на даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Також повідомляється, що поліція вивчає камери відеоспостереження з місця ДТП, спілкується з очевидцями з метою об'єктивного розслідування аварії. Крім того, в рамках кримінального провадження призначено низку експертиз для встановлення механізму дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві в районі станції метро "Дорогожичі" зіткнулися два автомобіля, після чого один з них виїхав на пішохідну частину і збив чотирьох людей. Один з них помер від отриманих травм.