В Киеве на Дорогожичах два автомобиля столкнулись и сбили 4 пешеходов, есть погибший

В ДТП на Дорогожичах погиб один человек

В Киеве на Дорогожичах сегодня, 24 июля 2018 года два автомобиля столкнулись и сбили четверых пешеходов. В результате аварии погиб один пешеход, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария на Дорогожичах произошла сегодня, 24 июля, на месте ДТП работают правоохранители и медики.

"Смертельное масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичах: в столкновении двух автомобилей сбиты 4 пешехода, один к сожалению погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выжившие в ходе ДТП на Дорогожичах находятся в тяжелом состоянии, их готовят к госпитализации.

Фото: ДТП на Дорогожичах (dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса на участке в Одесской области в ДТП погибли два человека.