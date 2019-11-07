Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом

Национальная полиция открыла уголовное дело по факту драки с участием лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, после драки Герус и Ляшко не обращались с официальными заявлениями в полицию.

"Уголовное производство открыто, внесены сведения в ЕРДР. Сейчас статья решается", - сообщил Жукович.

Он также отметил, что в квалификации производства будет учтено, что один из участников драки является действующим народным депутатом.

"Наверное, это будет учтено (что Герус имеет статус нардепа, - ред.). Но никто из конфликтующих сторон в полицию не обращался. Какая статья будет пока четко не решен. Может быть и хулиганство, может быть и угроза деятелю ... Сейчас решают", - добавил Жукович.

Отметим, накануне в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла потасовка между Ляшко и Герусом. Видеозапись инцидента Ляшко выложил на своей странице в Facebook.

Формальным поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В инциденте принимал участие также охранник Ляшко. Сам Герус назвал произошедшее провокацией.

Напомним, в октябре стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Позже Герус говорил, что Кабинет министров Украины установил пошлину на импорт электроэнергии из России. На сегодня она составляет 2%.