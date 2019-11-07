Поліція відкрила справу через бійку Ляшка з Герусом

Національна поліція відкрила кримінальну справу за фактом бійки за участю лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка та нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса. Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.

За його словами, після бійки Герус та Ляшко не зверталися з офіційними заявами до поліції.

"Кримінальне провадження відкрито, внесено відомості до ЄРДР. Зараз стаття вирішується", - повідомив Жукович.

Він також зазначив, що в кваліфікації провадження буде враховано, що один з учасників бійки є діючим народним депутатом.

"Мабуть, це буде враховано (що Герус має статус нардепа, - ред.). Але ніхто з конфліктуючих сторін до поліції не звертався. Яка стаття буде поки чітко не вирішено. Може бути і хуліганство, може бути і загроза діячеві ... Зараз вирішують ", - додав Жукович.

Відзначимо, напередодні в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" відбулася бійка між Ляшком і Герусом. Відеозапис інциденту Ляшко виклав на своїй сторінці в Facebook.

Формальним приводом для конфлікту стало нібито те, що Ляшко звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. В інциденті брав участь також охоронець Ляшко. Сам Герус назвав подію провокацією.

Нагадаємо, в жовтні стало відомо, що Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Пізніше Герус говорив, що Кабінет міністрів України встановив мито на імпорт електроенергії з Росії. На сьогодні воно становить 2%.