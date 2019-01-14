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Полиция остановила штурм админздания НМУ имени Богомольца

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 12:06
Полиция остановила штурм админздания НМУ имени Богомольца
Иллюстративное фото (УНИАН)

Активисты предоставляют объяснения правоохранителям

Полиция вывела из помещения Национального медицинского университета (НМУ) им. Богомольца людей, которые штурмовали административное здание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения.

Отмечается, что сейчас активисты предоставляют объяснения правоохранительным органам.

"Полиция вывела из помещения НМУ им. Богомольца сторонников Екатерины Амосовой, сейчас они дают объяснения правоохранительным органам. Вероятна еще одна попытка штурма", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Полиция остановила штурм админздания НМУ имени БогомольцаНапомним, утром 14 января в Министерстве здравоохранения заявили о штурме административного здания НМУ им. Богомольца. В Минздраве заявили, что это попытка бывшего ректора Екатерины Амосовой попасть в университет.

РБК-Украина сообщало, что Минздрав в третий раз уволил Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца 8 января.

В Минздраве подчеркивают, что Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года и в настоящее время не имеет никаких полномочий.

Ранее, 22 декабря 2018 года, Окружной административный суд Киева принял постановление, которым приостановил приказ Министерства здравохранения Украи ны об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме Амосовой, занимать должность ректора.

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