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Поліція зупинила штурм адмінбудівлі НМУ імені Богомольця

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 12:06
Поліція зупинила штурм адмінбудівлі НМУ імені Богомольця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Активісти надають пояснення правоохоронцям

Поліція вивела з приміщення Національного медичного університету (НМУ) ім. Богомольця людей, які штурмували адміністративну будівлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що наразі активісти надають пояснення правоохоронним органам.

"Поліція вивела з приміщення НМУ ім. Богомольця прихильників Катерини Амосової, наразі вони дають пояснення правоохоронним органам. Імовірна ще одна спроба штурму", - повідомили у прес-службі МОЗ. 

Поліція зупинила штурм адмінбудівлі НМУ імені БогомольцяНагадаємо, зранку 14 січня у Міністерстві охорони здоров'я заявили про штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. У МОЗ заявили, що це спроба колишнього ректора Катерини Амосової потрапити до університету.

РБК-Україна повідомляло, що МОЗ втретє звільнив Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця 8 січня. 

У МОЗ підкреслюють, що Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень.

Раніше, 22 грудня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив постанову, згідно з якою призупинив наказ Міністерства охорони здоров'я України про звільнення Катерини Амосової і заборонив будь-кому, крім Амосової, обіймати посаду ректора.

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Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я УкраїниАмосова
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