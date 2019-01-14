Поліція зупинила штурм адмінбудівлі НМУ імені Богомольця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Активісти надають пояснення правоохоронцям

Поліція вивела з приміщення Національного медичного університету (НМУ) ім. Богомольця людей, які штурмували адміністративну будівлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що наразі активісти надають пояснення правоохоронним органам.

"Поліція вивела з приміщення НМУ ім. Богомольця прихильників Катерини Амосової, наразі вони дають пояснення правоохоронним органам. Імовірна ще одна спроба штурму", - повідомили у прес-службі МОЗ.

Нагадаємо, зранку 14 січня у Міністерстві охорони здоров'я заявили про штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. У МОЗ заявили, що це спроба колишнього ректора Катерини Амосової потрапити до університету.

Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця. pic.twitter.com/sUHsgdi2Nv — Уляна Супрун (@usuprun) January 14, 2019

РБК-Україна повідомляло, що МОЗ втретє звільнив Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця 8 січня.

У МОЗ підкреслюють, що Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень.

Раніше, 22 грудня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив постанову, згідно з якою призупинив наказ Міністерства охорони здоров'я України про звільнення Катерини Амосової і заборонив будь-кому, крім Амосової, обіймати посаду ректора.