Полиция опубликовала инфографику по перекрытым дорогам

Иллюстративное фото (facebook.com/poltsad)

В Полтавской области в пробках застряли около тысячи автомобилей

По состоянию на 12:00 из-за снегопада в Украине заблокировано движение по трассам государственного значения в ряде областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Министерства внутренних дел.

Сообщается, что на опубликованной карте обозначена актуальная информация об ограничении движения на дорогах государственного значения. В частности, заблокированы трассы в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и частично в Днепропетровской областях. Также сообщается, что в Полтавской области в пробках застряли около тысячи автомобилей.

Кроме того, по состоянию на 12:00 обесточенным остается 521 населенный пункт, из них 42 обесточены частично.

Фото: инфографика полиции

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Львов" из-за ухудшения погодных условий отменены некоторые рейсы. В частности, самолет LOT Варшава-Львов сел на запасной аэропорт Варшавы. Другой рейс LOT Львов-Варшава был отменен. В то же время рейс UTN (маршрут Шарм-Эль-Шейх-Львов) из-за метеоусловий сел в аэропорту в Борисполе.

Отметим, ранее синоптики предупредили о том, что на дорогах Киева ожидается гололедица.