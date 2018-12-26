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Поліція опублікувала інфографіку щодо перекритих доріг

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 12:51
Поліція опублікувала інфографіку щодо перекритих доріг
Ілюстративне фото (facebook.com/poltsad)

У Полтавській області в заторі застрягли близько тисячі автомобілів

Станом на 12:00 через снігопад в Україні заблоковано рух по трасах державного значення в ряді областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфографіку Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що на опублікованій карті позначена актуальна інформація про обмеження руху на дорогах державного значення. Зокрема, заблоковані траси в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і частково у Дніпропетровській областях. Також повідомляється, що в Полтавській області в заторі застрягли близько тисячі автомобілів.

Крім того, станом на 12:00 залишається знеструмленим 521 населений пункт, з них 42 знеструмлено частково.

 

Фото: інфографіка поліції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Львів" через погіршення погодних умов скасовано деякі рейси. Зокрема, літак LOT Варшава-Львів сів на запасний аеропорт Варшави. Інший рейс LOT Львів-Варшава був скасований. У той же час рейс UTN (маршрут Шарм-Ель-Шейх-Львів) через метеоумови сів в аеропорту в Борисполі.

Зазначимо, раніше синоптики попередили про те, що на дорогах Києва очікується ожеледиця.

 

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