Во львовском аэропорту отменили рейсы

Иллюстративное фото (facebook.com/Armani_Nazaryan)

Причиной отмены рейсов стало ухудшение погодных условий

В международном аэропорту "Львов" из-за ухудшения погодных условий отменены некоторые рейсы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook аэропорта.

"Рейс LOT757 Варшава-Львов сел на запасной аэропорт Варшавы. Рейс LOT758 Львов-Варшава отменен. Рейс UTN3232 (маршрут Шарм-Эль-Шейх-Львов) из-за метеоусловий Львова сел на запасной аэропорт в Борисполе. А рейс UTN3231 (маршрут Львов-Шарм-Эль-Шейх) задерживается вылетом из Львова в 13:00",- говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро 26 декабря в Украине обесточены почти 500 населенных пунктов в десяти областях. Также снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечали, что обильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта, а также негативно сказаться на работе коммунального хозяйства.

В среду ночью температура составит от -10 до -4, днем от -6 до 0. Также днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны прогнозируется повышение температуры от -3 до + 3.