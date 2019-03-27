ГПС разъяснила позицию по скандалу с перелетом Бойко и Медведчука

Фото: Юрий Бойко (РБК-Украина)

Бойко и Медведчуку не могли отказать в пересечении границы

Украинские пограничники не могли отказать кандидату в президенты Юрию Бойко и главе политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктору Медведчуку в прямом перелете в Россию. Об этом в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, инспекторы Госпогранслужбы принимают решение о том выпускать ли человека за границу после проверки документов.

"Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужбы", - отметил Слободян.

Отметим, сегодня генпрокурор Юрий Луценко объявил, что на Бойко и Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман поручил пограничникам, Госавиаслужбе и "Украэроруху" проверить эту поездку на нарушения.

Напомним, на прошлой неделе Бойко и Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.