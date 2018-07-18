В Одессе "минировали" корпус медуниверситета

В результате проверки взрывоопасных веществ или устройств обнаружено не было

Сотрудники Национальной полиции проверили информацию о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета. В ходе проверки взрывоопасных устройств найдено не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как сообщается, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и сотрудники Взрывотехнического управления Нацполиции.

"Проверка завершена. Взрывоопасных веществ или устройств не обнаружено. Работу заведения возобновлено", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в Одессе сегодня, в 11:15, правоохранители получили анонимное сообщении о заминировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета по ул. Ольгиевской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 16 июля "минировали" две станции метро: "Гидропарк" и "Левобережная". Правоохранители проверили информацию, взрывчатка обнаружена не была. Кроме того, вчера, 17 июля, полиция Киева сообщила, что задержала злоумышленника, который "минировал" "Левобережную", им оказался уроженец Львова.