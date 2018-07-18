В Одесі "мінували" корпус медуніверситету

В результаті перевірки вибухонебезпечних речовин чи пристроїв виявлено не було

Працівники Національної поліції перевірили інформацію про мінування одного із корпусів Одеського національного медичного університету. В ході перевірки вибухонебезпечних пристроїв знайдено не було, йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляється, на місце події працювала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління Нацполіції.

"Перевірку завершено. Вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не виявлено. Роботу закладу поновлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одесі сьогодні, об 11:15, правоохоронці отримали анонімне повідомленні про замінування одного з корпусів Одеського національного медичного університету по вул. Ольгіївській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 16 липня "мінували" дві станції метро: "Гідропарк" та "Лівобережна". Правоохоронці перевірили інформацію, вибухівка виявлена не була. Крім того, вчора, 17 липня, поліція Києва повідомила, що затримала зловмисника, який "мінував" "Лівобережну", ним виявився уроженець Львова.