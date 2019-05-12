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Полиция не обнаружила взрывчатку в аэропорту Одессы

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 14:04
Полиция не обнаружила взрывчатку в аэропорту Одессы
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Правоохранители проверили здание и прилегающую территорию

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в Международном аэропорту Одесса после анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

По данным полиции, взрывотехники и кинологи провели проверку здания аэропорта и прилегающей к нему территории.

В ходе проверки никаких взрывоопасных устройств обнаружено не было.

 

Напомним, ранее неизвестный сообщил о минировании Международного аэропорта Одесса. На место происшествия выехали кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в зданиях двух ТЦ в Одесской области. Сотрудники полиции проверили сообщение о заминировании двух торговых центров, расположенных в Одессе и Лиманском районе области, и в результате не обнаружили в заведениях взрывчатку.

Как писало РБК-Украина ранее, в АО "Укрзализныця" заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Так, с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псеводминирование вокзалов.

Подчеркнем, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Добавим, 8 мая во Львове на электронную почту полиции поступили сообщение о заминировании пяти отелей и двух торговых центров города. Во время проверки правоохранители не обнаружили взрывных устройств.

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