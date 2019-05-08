ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать"

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 15:02
Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать"
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

С начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов

Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укрзализныця".

В ПАО отметили, что с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов.

"В мае выросло количество сообщений о заминировании железнодорожных вокзалов. Так, со 2 по 5 мая 2019 года на номер экстренной службы 102 были получены анонимные сообщения о минировании вокзалов и станций Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Львов и Чоп. Только с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов и дважды поступали сообщения о взрывных устройствах в подвижном составе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях осуществляли эвакуацию и поиск взрывоопасных устройств. Осмотры не выявили опасных предметов, и работа вокзалов была восстановлена.

"Однако при этом каждый раз преступники на час-полтора парализовали работу вокзалов, потратили время сотрудников полиции, доставили неудобства пассажирам, а задержка поездов составила от 1 до 2 часов", - подчеркивают в УЗ.

Кроме того, "Укрзализныця" вместе с правоохранителями напоминает гражданам, что ложные сообщения о минировании является преступлением против общественной безопасности и нарушением законодательства.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Напомним, 26 апреля полиция не подтвердила информацию о "заминировании" аэропорта "Киев" им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала.

Во Львове ищут взрывчатки в 8 отелях В Харькове сообщили о заминировании 7 отелей
Новости Украины Укрзализныцяминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь