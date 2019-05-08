Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

С начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов

Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укрзализныця".

В ПАО отметили, что с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов.

"В мае выросло количество сообщений о заминировании железнодорожных вокзалов. Так, со 2 по 5 мая 2019 года на номер экстренной службы 102 были получены анонимные сообщения о минировании вокзалов и станций Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Львов и Чоп. Только с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов и дважды поступали сообщения о взрывных устройствах в подвижном составе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях осуществляли эвакуацию и поиск взрывоопасных устройств. Осмотры не выявили опасных предметов, и работа вокзалов была восстановлена.

"Однако при этом каждый раз преступники на час-полтора парализовали работу вокзалов, потратили время сотрудников полиции, доставили неудобства пассажирам, а задержка поездов составила от 1 до 2 часов", - подчеркивают в УЗ.

Кроме того, "Укрзализныця" вместе с правоохранителями напоминает гражданам, что ложные сообщения о минировании является преступлением против общественной безопасности и нарушением законодательства.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Напомним, 26 апреля полиция не подтвердила информацию о "заминировании" аэропорта "Киев" им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала.