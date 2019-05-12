Поліція не виявила вибухівки в аеропорту Одеси

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Правоохоронці перевірили будівлю та прилеглу територію

Поліція не виявила вибухонебезпечних предметів в Міжнародному аеропорту Одеса після анонімного повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеси.

За даними поліції, вибухотехніки та кінологи здійснили перевірку будівлі аеропорту та прилеглої до нього території.

В ході перевірки жодних вибухонебезпечних пристроїв не було виявлено.

Нагадаємо, раніше невідомий повідомив про мінування Міжнародного аеропорту Одеса. На місце події виїхали кінологи, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що поліція шукає вибухівку в будівлях двох ТЦ в Одеській області. Працівники поліції перевірили повідомлення про замінування двох торгових центрів, розташованих в Одесі і Лиманському районі області, і в результаті не виявили в закладах вибухівку.

Як писало РБК-Україна раніше, в АТ "Укрзалізниця" заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Так, з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів.

Підкреслимо, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Додамо, 8 травня у Львові на електронну скриньку поліції надійшли повідомлення про замінування п'яти готелів і двох торгових центрів міста. Під час перевірки правоохоронці не виявили вибухових пристроїв.