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Полиция не обнаружила взрывчатки на вокзалах в Одессе

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 15:40
Полиция не обнаружила взрывчатки на вокзалах в Одессе
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Во время проверки были эвакуированы около 300 человек

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов во время проверки автовокзала "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в ходе проверки зданий и прилегающей территории автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала взрывных устройств обнаружено не было. Во время проверки были эвакуированы почти 300 человек.

В настоящее время учреждения работают в обычном режиме.

Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня, 24 декабря, правоохранители получили сообщение о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе. На месте инцидента работали взрывотехники и кинологи.

 

Напомним, что вчера, 23 декабря, в Киеве из-за сообщения о минировании было закрыто станцию метро "Лыбидская". После проверки правоохранителями взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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