Поліція не виявила вибухівки на вокзалах в Одесі

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Під час перевірки було евакуйовано близько 300 осіб

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів під час перевірки автовокзалу "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, в ході перевірки будівель та прилеглої території автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу вибухових пристрої не було виявлено. Під час перевірки було евакуйовано майже 300 людей.

Наразі установи працюють у звичайному режимі.

Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 грудня, правоохоронці отримали повідомлення про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. На місці інциденту працювали вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, що вчора, 23 грудня, у Києві через повідомлення про мінування було закрито станцію метро "Либідська". Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.