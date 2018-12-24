ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція не виявила вибухівки на вокзалах в Одесі

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 15:40
Поліція не виявила вибухівки на вокзалах в Одесі
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Під час перевірки було евакуйовано близько 300 осіб

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів під час перевірки автовокзалу "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, в ході перевірки будівель та прилеглої території автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу вибухових пристрої не було виявлено. Під час перевірки було евакуйовано майже 300 людей.

Наразі установи працюють у звичайному режимі.

Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 грудня, правоохоронці отримали повідомлення про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. На місці інциденту працювали вибухотехніки та кінологи.

 

Нагадаємо, що вчора, 23 грудня, у Києві через повідомлення про мінування було закрито станцію метро "Либідська". Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Поліція не знайшла вибухівку на центральному вокзалі Києва Суд відпустив під заставу лише двох поліцейських, які били людей у метро Харкова
Новини України Одесаполициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся