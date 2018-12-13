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Полиция назвала наиболее заснеженные дороги

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 11:11
Полиция назвала наиболее заснеженные дороги
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция призывает водителей с пониманием относиться к введению ограничений на движение транспортных средств

В патрульной полиции Украины назвали наиболее заснеженные дороги в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook ведомства.

В полиции отметили, что в четверг, 13 декабря, сложные погодные условия сложились в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, где выпадает снег с образованием снежного покрова на почве толщиной от 5 до 18 сантиметров снега.

Полиция назвала наиболее заснеженные дороги

"В областях с интенсивными осадками покрытие заснеженное и снежная каша. На перевальных участках дорог - мокрое и местами заснеженное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 продолжаются ограничения движения грузовых транспортных средств в Киевской, Житомирской областях и частичное ограничение на подъезде в Киев следующими путями:

  • М01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи;
  • Н07 Киев-Сумы-Юнаковка;
  • М03 Киев-Харьков-Довжанский;
  • Р03 Юго восточный обход Киева;
  • М-05 Киев-Одесса;
  • М06 Киев-Чоп;
  • М07 Киев-Ковель-Ягодин.

Указано, что проезд другими автомобильными дорогами общего пользования обеспечен.

Полиция призывает участников дорожного движения с пониманием относиться к введению ограничений на движение транспортных средств, соблюдать ПДД, не припарковывать автомобили на дорогах, не перекрывать проезжие части, чтобы не мешать движению и работе аварийного транспорта и снегоуборочной техники.

Напомним, на утро 13 января в результате снегопадов в Украине обесточены 170 населенных пунктов.

РБК-Украина также сообщало, что "Укравтодор" предупреждал об осложнениях на трассах из-за снегопада.

Добавим также, в среду вечером было ограничено движение грузовиков в Киевской и Житомирской областях. Так, ухудшение погодных условий ожидается по всей стране.

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