Снегопады в Украине обесточили 170 населенных пунктов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Населенные пункты обесточены в шести областях

По состоянию на утро 13 декабря в результате снегопадов в Украине обесточены 170 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за снегопадов и сильных порывов ветра обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. В частности, в Черниговской - 85, Киевской - 40, Сумской - 30, Херсонской - 9, Кировоградской - 4 и Николаевской - 2.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 742 чел. и 1 тыс. 169 ед. техники", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики предупредили о снеге и гололедице в Украине. Сегодня в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областях - умеренный снег. Вместе с тем, на Приазовье и на крайнем востоке Украины днем существенных осадков не ожидается.

Отметим, из-за снегопада киевлян просят воздержаться от поездок на своих авто, чтобы не провоцировать пробки.