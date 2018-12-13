Поліція назвала найбільш засніжені дороги

Ілюстративне фото (УНІАН)

Поліція закликає водіїв з розумінням ставитися до введення обмежень на рух транспортних засобів

У Патрульній поліції України назвали найбільш засніжені дороги в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook відомства.

У поліції зазначили, що у четвер, 13 грудня, складні погодні умови склалися у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях, де випадає сніг з утворенням снігового покрову на ґрунті товщиною від 5 до 18 сантиметрів снігу.

"В областях з інтенсивними опадами покриття засніжене та снігова каша. На перевальних ділянках доріг - мокре та місцями засніжене", - сказано у повідомленні.

Станом на 09:00 продовжується обмеження руху вантажних транспортних засобів у Київській, Житомирських областях, та часткове обмеження на під'їзді в Київ наступними дорогами:

М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі;

Н07 Київ-Суми-Юнаківка;

М03 Київ-Харків-Довжанський;

Р03 Південно східний обхід м. Києва;

М-05 Київ-Одеса;

М06 Київ-Чоп;

М07 Київ-Ковель-Ягодин.

Вказано, що проїзд іншими автомобільними дорогами загального користування забезпечено.

Поліція закликає учасників дорожнього руху з розумінням ставитися до введення обмежень на рух транспортних засобів, дотримуватися ПДР, не припарковувати автомобілі на дорогах, не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту й снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня у результаті снігопадів в Україні знеструмлені 170 населених пунктів.

РБК-Україна також повідомляло, що "Укравтодор" попереджав про ускладнення на трасах через снігопад.

Додамо також, у середу ввечері було обмежено рух вантажівок у Київській та Житомирській областях. Так, погіршення погодних умов очікується по всій країні.