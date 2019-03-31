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Полиция назвала количество нарушений на выборах по состоянию на 19:00

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 19:20
Полиция назвала количество нарушений на выборах по состоянию на 19:00
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители начали 25 уголовных производств

В день выборов президента Украины по состоянию на 19:00 правоохранителями было открыто 25 уголовных дел в связи с нарушением избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сегодня, 31 марта, в полицию поступило 1768 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Также сообщается, что полицией было составлено 15 административных протоколов о нарушениях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Центральную избирательную комиссию поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах президента Украины. В настоящее время они находятся на рассмотрении у членов комиссии, в основном эти жалобы не существенные по своему содержанию, однако пока они только зарегистрированы.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова получила более 200 обращений в зв'связи с нарушениями на выборах президента Украины. Омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей по состоянию на 13:00. Денисова уточнила, что 40% обращений касаются реестра.

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