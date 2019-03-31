ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Денисова получила более 200 обращений из-за нарушения избирательных прав

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 17:15
Денисова получила более 200 обращений из-за нарушения избирательных прав
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила более 200 обращений в связи с нарушениями на выборах президента Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей по состоянию на 13:00. Денисова уточнила, что 40% обращений касаются реестра.

"В списках избирателей допущены неточности, технические ошибки, описки в дате рождения, в адресе проживания избирателя. Таких у нас 40%, 114 только сегодня обратились. Мы советуем нашим гражданам обращаться к председателю УИК, контролируем этот вопрос, когда они обращаются. Все, кто обратился до 14:00, избирательное право реализовали и проголосовали. Потом - нет в списках избирателей, но здесь уже сложнее вопрос, потому что сейчас уже ничего нельзя сделать, только, уж если будет второй тур, обратиться в отдел реестра и установить, чтобы там был в списках этот человек", - сообщила она.

Кроме того, Денисова отметила, что некоторые участки открывались с опозданием, а ряд участков неприспособлен для людей с инвалидностью.

Напомним, в день выборов президента Украины по состоянию на 16:00 открыто 12 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса. В полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Добавим, в Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении информации о программах кандидатов на некоторых избирательных участках. 

 

Явка на выборах президента Украины: все подробности ЦИК обновил данные о явке избирателей
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыДенисова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь