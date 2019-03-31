Денисова получила более 200 обращений из-за нарушения избирательных прав

Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила более 200 обращений в связи с нарушениями на выборах президента Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей по состоянию на 13:00. Денисова уточнила, что 40% обращений касаются реестра.

"В списках избирателей допущены неточности, технические ошибки, описки в дате рождения, в адресе проживания избирателя. Таких у нас 40%, 114 только сегодня обратились. Мы советуем нашим гражданам обращаться к председателю УИК, контролируем этот вопрос, когда они обращаются. Все, кто обратился до 14:00, избирательное право реализовали и проголосовали. Потом - нет в списках избирателей, но здесь уже сложнее вопрос, потому что сейчас уже ничего нельзя сделать, только, уж если будет второй тур, обратиться в отдел реестра и установить, чтобы там был в списках этот человек", - сообщила она.

Кроме того, Денисова отметила, что некоторые участки открывались с опозданием, а ряд участков неприспособлен для людей с инвалидностью.

Напомним, в день выборов президента Украины по состоянию на 16:00 открыто 12 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса. В полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Добавим, в Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении информации о программах кандидатов на некоторых избирательных участках.