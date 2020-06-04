Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протестов

Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в Киеве
Из-за акции протеста в Киеве полиция усилила меры безопасности. В частности, привлечены военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В усиленном режиме работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.
Как сообщается, также возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в Киеве.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве устроили акцию протеста инвесторы трех жилых комплексов столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году.
Еще ранее возле офиса главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука активисты развесили плакаты "Оппозиционная платформа - против жизни", забросали его петардами и дымовыми шашками.
Тогда сообщалось, что полиция в Киеве задержала 17 участников протеста.
Автор: Анастасия Рокитна