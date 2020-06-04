Поліція і Нацгвардія посилили заходи безпеки в Києві через протести

Через акції протесту в Києві поліція посилила заходи безпеки. Зокрема, залучені військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У посиленому режимі працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Як повідомляється, також можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в Києві.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві влаштували акцію протесту інвестори трьох житлових комплексів столиці, будівництво яких зупинилося ще в 2018 році.

Ще раніше біля офісу глави партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука активісти розвісили плакати "Опозиційна платформа - проти життя", закидали його петардами та димовими шашками.

Тоді повідомлялося, що поліція у Києві затримала 17 учасників протесту.