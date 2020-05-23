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В Киеве возле офиса Медведчука задержали 17 человек

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 16:41
В Киеве возле офиса Медведчука задержали 17 человек
Фото: акция протеста под офисом Виктора Медведчука (nationalcorps.org)

Информация о пострадавших уточняется

В Киеве полиция задержала 17 человек во время акции протеста "Национального корпуса" возле Офиса главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сейчас предоставляется правовая квалификация действиям каждого из задержанных.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Национальной полиции столицы.

Задержанные были доставлены в Печерское управление полиции.

"По предварительной информации сегодня задержаны около 17 человек. Сейчас предоставляется правовая квалификация действиям каждого из задержанных в Печерском управлении полиции Киева", - сообщили в полиции.

В то же время, в полиции пока не могут сказать, сколько человек сегодня приняли участие в акции в Киеве и опровергают информацию о взрыве возле офиса Медведчука.

"Взрыва в Киеве не было. Факт взрыва мы опровергаем. Ни одного взрыва в центре города не было. Проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры и бросили несколько банок с краской - на фасад здания", - добавили в полиции.

В полиции уточняют информацию о пострадавших.

Напомним, сегодня офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Виктор МедведчукКиевполиция
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