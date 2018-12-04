Жителя Киева осудили за псеводминирование банка

Фото: помещение "заминированного" финучреждения (kyiv.npu.gov.ua)

Из-за "минирования" из финучреждения эвакуировали более 300 человек

Подольский районный суд города Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком полтора года жителя Киева, который сообщил полиции ложную информацию о заминировании банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, происшествие произошло в сентябре на Подоле. В полицию позвонил неизвестный, который сообщил о заминировании банка.

На вызов прибыли профильные службы, которые провели тщательную проверку здания и эвакуировали около 300 человек. В результате обследования опасных предметов и веществ не нашли.

Как впоследствии выяснилось, накануне клиент вышел из банка недовольным по поводу неурегулирования личных вопросов, связанных с кредитом. Мужчина направился к таксофону, откуда позвонил на спецлинию 102 и сообщил о ложном минировании финансового учреждения.

Позже полиция установила личность злоумышленника, а позже - задержала. Им оказался ранее не судимый 59-летний киевлянин.

Фото: таксофон, с которого сообщили о заминировании (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 28 ноября в Киеве неизвестный сообщил СБУ о взрывчатке на складе в "Сильпо". Однако какого именно - не уточнил. Через это в столице эвакуировали 37 супермаркетов "Сильпо". По уточненной информации, было эвакуировано около 5000 посетителей и работников супермаркетов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МінТОТ) зафиксировало около 170 событий, которые могут дестабилизировать украинское общество. В частности, одним из проблемных направлений является "минировании".