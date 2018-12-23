Поліція не знайшла вибухівку на станції "Либідська"

Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Станція працює у звичному режимі

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних речовин на станції метро "Либідська" у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, наразі станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі.

"Станцію "Либідська" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через повідомлення про мінування станція метро "Либідська" була закрита на вхід та вихід.

Додамо, вчора, 22 грудня, на правоохоронці о 18:30 отримали анонімне повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці.

Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.

Раніше Подільський районний суд Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про мінування банку.