Полиция не нашла взрывчатку в двух ТЦ в Одессе

Работники полиции проверили сообщение о заминировании двух торговых центров, расположенных в Одессе и Лиманском районе области, и в результате не обнаружили в заведениях взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области в своем Facebook.

Отметим, после сообщения о минировании из ТЦ были эвакуированы посетители и персонал.

Фото: место происшествия (facebook.com/gunp.odessa)

"По состоянию на 12.35: все объекты и прилегающая к ним территория проверены. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в зданиях двух ТЦ в Одессе.

Как писало РБК-Украина ранее, в ПАО "Укрзализныця" заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Так, с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов.

Подчеркнем, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Добавим, 8 мая во Львове на электронный ящик полиции поступили сообщения о заминировании пяти гостиниц и двух торговых центров города.