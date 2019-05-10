Поліція не знайшла вибухівку в двох ТЦ в Одесі

Працівники поліції перевірили повідомлення про замінування двох торгових центрів, розташованих в Одесі і Лиманському районі області, і в результаті не виявили в закладах вибухівку. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Одеській області у своєму Facebook.

Відзначимо, після повідомлення про мінування з ТЦ були евакуйовані відвідувачі і персонал.

Фото: місце події (facebook.com/gunp.odessa)

"Станом на 12.35: всі об'єкти і прилегла до них територія перевірені. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція шукає вибухівку в будівлях двох ТЦ в Одесі.

Як писало РБК-Україна раніше, в ПАТ "Укрзалізниця" заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Так, з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів.

Підкреслимо, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Додамо, 8 травня у Львові на електронну скриньку поліції надійшли повідомлення про замінування п'яти готелів і двох торгових центрів міста.