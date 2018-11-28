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В Черниговской области офицера ВСУ задержали за наркоторговлю

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 22:37
В Черниговской области офицера ВСУ задержали за наркоторговлю
Фото: задержание офицера (vppnr.gp.gov.ua)

Военнослужащего задержали во время продажи очередной партии амфетамина

Военная прокуратура Деснянского гарнизона задержала офицера отдела оперативной подготовки оперативного командования "Север" на сбыте наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, во время досудебного расследования было установлено, что офицер систематически сбывает психотропное вещество, а именно амфетамин.

В частности, 9 ноября во время проведения негласных следственных (розыскных) действий военнослужащий продал 5 граммов амфетамина за 1,1 тис. гривен, а 28 ноября был повторно психотропное вещество в количестве 10 грамм за 2,2 тис. гривен.

Непосредственно после второй продажи наркотического вещества, зафиксированного правоохранителями, военного задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас ему готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение от должности и наложение ареста на изъятое имущество.

Продолжаются обыски по месту его работы и проживания.

Фото: задержание офицера-наркоторговца (vppnr.gp.gov.ua)

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Гражданской гвардией Испании предупредили контрабанду в Украине почти пяти килограммов кокаина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области полиция ликвидировала межрегиональную группу наркодилеров и изъяла партию наркотиков на 2 млн гривен.

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