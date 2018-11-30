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Поліція знайшла амфетамін та канабіс у квартирі киянина

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 21:53
Поліція знайшла амфетамін та канабіс у квартирі киянина
Фото: знайдені наркотики (kyiv.npu.gov.ua)

Чоловік пояснив, що зберігав наркотики для власного вживання

У квартирі жителя Подільського района Києва поліція знайшла наркотичні речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Києва

Як зазначається, правоохоронці провели санкціонований обшук у квартирі киянина. Там знайшли електронні ваги, близько 100 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, та згорток із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. 

Наркотики вилучили та направили на експертизу. Правопорушника затримали. Він пояснив, що зберігав заборонені речовини для власного вживання без мети збуту.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Після отримання результатів дослідження дії зловмисника будуть відповідно кваліфіковані та буде вирішено питання про оголошення йому про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

 
Фото: знайдені наркотики (kyiv.npu.gov.ua)
 
Нагадаємо, у Кропивницькому поліція ліквідувала нарколабораторію, яку вдома облаштував 38-річний місцевий житель. Під час обшуку поліція вилучила психотропну речовину - метамфетамін, а також скляні колби, приладдя та інші інгредієнти, що використовувались для його виготовлення. 
 
Раніше РБК-Україна повідомляло, що військова прокуратура Деснянського гарнізону затримала офіцера відділу оперативної підготовки оперативного командування "Північ" на збуті наркотиків.
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