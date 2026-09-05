Поліція Львова спростували чутки про знайдене обезголовлене тіло чоловіка
У Львові поліція встановлює обставини загибелі чоловіка, тіло якого виявили в каналізаційному колекторі на вулиці Скорини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
2 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 45-річного львів'янина, який мав хронічне захворювання. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік міг перебувати в районі вулиці Скорини.
4 вересня його тіло виявили в каналізаційному колекторі.
Попередньо ознак насильницької смерті не виявили - остаточну причину загибелі встановлять за результатами судово-медичної експертизи.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі всі обставини події встановлюють.
У поліції наголосили, що поширювана в мережі інформація про виявлення на вулиці Скорини тіла чоловіка без голови не відповідає дійсності.
Наприкінці серпня в Одесі чоловік убив батьків та поранив брата, після чого забарикадувався в квартирі й застрелився сам, коли приїхала поліція. Раніше повідомлялося, як у Києві чоловік вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.
Ще один резонансний випадок стосувався стрілянини в Києві, під час якої загинули двоє чоловіків-іноземців - сварка виникла через неподілені гроші, вкрадені в українців з квартир під час відключень світла.