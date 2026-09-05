ua en ru
Сб, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Поліція Львова спростували чутки про знайдене обезголовлене тіло чоловіка

06:54 05.09.2026 Сб
2 хв
В мережі поширювали неправдиву інформацію про тіло без голови
aimg Катерина Коваль
Поліція Львова спростували чутки про знайдене обезголовлене тіло чоловіка Фото: причину загибелі встановлять після експертизи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Львові поліція встановлює обставини загибелі чоловіка, тіло якого виявили в каналізаційному колекторі на вулиці Скорини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

2 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 45-річного львів'янина, який мав хронічне захворювання. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік міг перебувати в районі вулиці Скорини.

4 вересня його тіло виявили в каналізаційному колекторі.

Попередньо ознак насильницької смерті не виявили - остаточну причину загибелі встановлять за результатами судово-медичної експертизи.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі всі обставини події встановлюють.

У поліції наголосили, що поширювана в мережі інформація про виявлення на вулиці Скорини тіла чоловіка без голови не відповідає дійсності.

Наприкінці серпня в Одесі чоловік убив батьків та поранив брата, після чого забарикадувався в квартирі й застрелився сам, коли приїхала поліція. Раніше повідомлялося, як у Києві чоловік вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.

Ще один резонансний випадок стосувався стрілянини в Києві, під час якої загинули двоє чоловіків-іноземців - сварка виникла через неподілені гроші, вкрадені в українців з квартир під час відключень світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львів
Новини
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність