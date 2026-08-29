В Одесі чоловік вбив батьків та поранив брата, а потім застрелився сам: фото
В Одесі чоловік застрелив своїх батьків, поранив брата та забарикадувався в квартирі, а після приїзду поліції застрелився й сам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Одеси.
НП сталась у Київському районі міста в суботу, 29 серпня.
"50-річний чоловік застосував мисливську рушницю і вбив своїх батьків та травмував брата в одному із багатоквартирних будинків у Київському районі міста. Постраждалого госпіталізовано", - повідомили правоохоронці..
Наразі на місці НП працюють слідчі, криміналісти, оперативники.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею Кримінального кодесу про умисне вбивство двох і більше людей.
Правоохоронці встановлюють повні обставини події, триває слідство.
В Нацполіції також показали кілька фото - на однму з них спецпризначенці стоять біля відчиненої квартири стрілка, а на ще одному видно прострілене скло у вікні.
Інші інциденти з стріляниною
Раніше повідомлялось, як у Києві чоловік вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.
Ще ми писало про стрілянину в Києві, під час якої загинули двоє чоловків-іноземців. Сварка виникла на підставі неподілених грошей, які були вкрадені в українців з їхніх квартир під час вимкнень світла.