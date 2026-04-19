ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Теракт у Києві почався з побутової сварки, - Вигівський

18:00 19.04.2026 Нд
3 хв
Поліцейські їхали на виклик, не розуміючи, що там відбувається
aimg Валерій Ульяненко
Теракт у Києві почався з побутової сварки, - Вигівський Фото: Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стрілянина у Києві почалася з побутової сварки - стрілець вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Нацполіції Іван Вигівський заявив під час брифінгу.

Читайте також: Жив у РФ та мав дозвіл на зброю: Вигівський розповів нові деталі про київського стрілка

Виклик до поліції надійшов о 16:32 про те, що відбувається конфлікт на вулиці між громадянами. Спочатку поліцейські прибули просто як на побутову сварку.

"Вже коли надійшов виклик у цієї особи був травматичний пістолет при собі. Він вистрілив в бік сусіда, з яким був конфлікт. Потім забіг до себе в квартиру, взяв зброю, з якою потім пішов до супермаркету, та підпалив квартиру. Ми це все чітко по хронології зафіксували", - зазначив глава Нацполіції.

Поліцейські не знали про ситуацію під час виклику

За його словами, коли поліцейські їхали на цей виклик, вони не розуміли, що там відбувається така ситуація - вони вже по дорозі отримали інформацію, що на місці є стрілок.

Коли поліцейські підійшли до дитини і збиралися повернутися до авто за аптечкою, пролунали постріли - цей момент зафіксували камери.

"Оця ситуація, де поліцейські стоять біля дитини. Після цього вони повідомили по засобам зв'язку чергового по місту, черговий доповів керівнику ГУ Києва. І ми в таких ситуаціях відразу вводимо спеціальну операцію і вона була введена", - розповів Вигівський.

Він додав, що стрілок паралельно почав рухатися і патрульні, які були біля дитини, почули вистріли. Вигівський зауважив, що правоохоронці не знали з якого боку і хто стріляє.

Стрілянина в Києві та скандал з поліцейськими

Нагадаємо, ввечері 18 квітня озброєний карабіном Васильченков влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Він застрелив п'ятьох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті "Велмарт", де вбив ще одну людину.

Стрілка ліквідували спецпризначенці поліції під час штурму. Ним виявився уродженець Москви 58-річний Дмитро Васильченков.

Вже вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце події, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Зазначимо, після скандалу з патрульними поліцейськими генерал поліції Євгеній Жуков сьогодні, 19 квітня, подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України.

Всі подробиці трагедії у Голосіївському районі Києва, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Національна поліція Теракт
Новини
Слідство взялося за дії поліції під час стрілянини в Києві, порушено справу
Слідство взялося за дії поліції під час стрілянини в Києві, порушено справу
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи