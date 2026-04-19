Теракт у Києві почався з побутової сварки, - Вигівський

Стрілянина у Києві почалася з побутової сварки - стрілець вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава Нацполіції Іван Вигівський заявив під час брифінгу.

Виклик до поліції надійшов о 16:32 про те, що відбувається конфлікт на вулиці між громадянами. Спочатку поліцейські прибули просто як на побутову сварку.

"Вже коли надійшов виклик у цієї особи був травматичний пістолет при собі. Він вистрілив в бік сусіда, з яким був конфлікт. Потім забіг до себе в квартиру, взяв зброю, з якою потім пішов до супермаркету, та підпалив квартиру. Ми це все чітко по хронології зафіксували", - зазначив глава Нацполіції.

Поліцейські не знали про ситуацію під час виклику

За його словами, коли поліцейські їхали на цей виклик, вони не розуміли, що там відбувається така ситуація - вони вже по дорозі отримали інформацію, що на місці є стрілок.

Коли поліцейські підійшли до дитини і збиралися повернутися до авто за аптечкою, пролунали постріли - цей момент зафіксували камери.

"Оця ситуація, де поліцейські стоять біля дитини. Після цього вони повідомили по засобам зв'язку чергового по місту, черговий доповів керівнику ГУ Києва. І ми в таких ситуаціях відразу вводимо спеціальну операцію і вона була введена", - розповів Вигівський.

Він додав, що стрілок паралельно почав рухатися і патрульні, які були біля дитини, почули вистріли. Вигівський зауважив, що правоохоронці не знали з якого боку і хто стріляє.

Стрілянина в Києві та скандал з поліцейськими

Нагадаємо, ввечері 18 квітня озброєний карабіном Васильченков влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Він застрелив п'ятьох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті "Велмарт", де вбив ще одну людину.

Стрілка ліквідували спецпризначенці поліції під час штурму. Ним виявився уродженець Москви 58-річний Дмитро Васильченков.

Вже вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце події, втікають після почутих пострілів.