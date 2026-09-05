Полиция Львова опровергли слухи о найденном обезглавленном теле мужчины

Во Львове полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено в канализационном коллекторе на улице Скорины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

2 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении 45-летнего львовянина, страдавшего хроническим заболеванием. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчина мог находиться в районе улицы Скорины.

4 сентября его тело было обнаружено в канализационном коллекторе.

Предварительно признаков насильственной смерти не выявили - окончательную причину гибели установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства происшествия устанавливают.

В полиции подчеркнули, что распространяемая в сети информация об обнаружении на улице Скорины тела мужчины без головы не соответствует действительности.