Полиция Львова опровергли слухи о найденном обезглавленном теле мужчины
Во Львове полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено в канализационном коллекторе на улице Скорины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
2 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении 45-летнего львовянина, страдавшего хроническим заболеванием. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчина мог находиться в районе улицы Скорины.
4 сентября его тело было обнаружено в канализационном коллекторе.
Предварительно признаков насильственной смерти не выявили - окончательную причину гибели установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства происшествия устанавливают.
В полиции подчеркнули, что распространяемая в сети информация об обнаружении на улице Скорины тела мужчины без головы не соответствует действительности.
В конце августа в Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, после чего забаррикадировался в квартире и застрелился сам, когда приехала полиция. Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.
Еще один резонансный случай касался стрельбы в Киеве, во время которой погибли двое мужчин-иностранцев - ссора возникла из-за неподеленных денег, украденных у украинцев из квартир во время отключений света.