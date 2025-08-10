ua en ru
У Лондоні затримали близько 500 учасників акції на підтримку Палестини

Неділя 10 серпня 2025 08:00
У Лондоні затримали близько 500 учасників акції на підтримку Палестини Ілюстративне фото: у Лондоні затримано сотні прихильників Палестини (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В суботу, 9 серпня, поліція Лондона затримала 466 осіб під час акції протесту проти рішення уряду заборонити пропалестинську групу Palestine Action.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група Palestine Action звинувачує британський уряд у співучасті в тому, що вона називає "воєнними злочинами" Ізраїлю в Секторі Газа.

У липні британські законодавці визнали терористичною групою і заборонили її. Це сталося після того, як окремі члени організації проникли на базу Королівських військово-повітряних сил та пошкодили літаки.

Демонстранти, деякі з яких були в чорно-білих палестинських хустках та з прапорами Палестини, скандували "геть руки від Гази" і тримали плакати з написом "Я проти геноциду. Я підтримую Palestine Action".

На відео агентства Reuters видно, поліція виносила з натовпу демонстрантів, що зібралися на Парламентській площі у центрі Лондона. Присутні вигукували поліцейським "Ганьба вам!".

У дописі в соцмережі X поліція повідомила, що заарештувала 466 людей за підтримку забороненої організації.

Також були затримані ще вісім осіб за інші правопорушення, зокрема п’ятеро - за напади на поліцейських. За даними правоохоронців, ніхто серйозно не постраждав.

Як зазначили у Reuters, заборона визнає злочином членство в Palestine Action, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Водночас, співзасновниця групи Худа Амморі минулого тижня домоглася дозволу оскаржити заборону в суді.

Війна у Секторі Газа та звинувачення проти Ізраїлю

Звинувачення у геноциді палестинців на адресу Ізраїлю висунули Міжнародний суд ООН і правозахисні організації через масштабну наступальну операцію в Секторі Газа.

Єрусалим відкидає ці звинувачення і називає наступ самообороною у відповідь на смертельний напад бойовиків палестинського ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Зокрема, армія Ізраїлю готує новий наступ і планує встановити повний контроль над анклавом, включно з містом Газа.

Низка європейських країн виступає проти таких дій, оскільки бойові дії призвели до руйнувань у регіоні та десятків тисяч жертв серед цивільних жителів.

Раніше Британія, Франція і Канада висунули Ізраїлю ультиматум - припинити наступ у Секторі Газа, інакше проти Ізраїлю будуть запроваджені санкції.

Наприкінці липня президент Франції Еммаунель Макрон заявив про намір визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Схожі плани озвучили британський прем'єр Кір Стармер, а також уряди Канади, Австралії, Ірландії та Іспанії.

Ізраїль та США жорстко розкритикували такі наміри окремих країн Заходу.

