У Лондоні затримали близько 500 учасників акції на підтримку Палестини

В суботу, 9 серпня, поліція Лондона затримала 466 осіб під час акції протесту проти рішення уряду заборонити пропалестинську групу Palestine Action.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група Palestine Action звинувачує британський уряд у співучасті в тому, що вона називає "воєнними злочинами" Ізраїлю в Секторі Газа.

У липні британські законодавці визнали терористичною групою і заборонили її. Це сталося після того, як окремі члени організації проникли на базу Королівських військово-повітряних сил та пошкодили літаки.

Демонстранти, деякі з яких були в чорно-білих палестинських хустках та з прапорами Палестини, скандували "геть руки від Гази" і тримали плакати з написом "Я проти геноциду. Я підтримую Palestine Action".

На відео агентства Reuters видно, поліція виносила з натовпу демонстрантів, що зібралися на Парламентській площі у центрі Лондона. Присутні вигукували поліцейським "Ганьба вам!".

У дописі в соцмережі X поліція повідомила, що заарештувала 466 людей за підтримку забороненої організації.

Також були затримані ще вісім осіб за інші правопорушення, зокрема п’ятеро - за напади на поліцейських. За даними правоохоронців, ніхто серйозно не постраждав.

Як зазначили у Reuters, заборона визнає злочином членство в Palestine Action, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Водночас, співзасновниця групи Худа Амморі минулого тижня домоглася дозволу оскаржити заборону в суді.