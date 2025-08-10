В Лондоне задержали около 500 участников акции в поддержку Палестины
В субботу, 9 августа, полиция Лондона задержала 466 человек во время акции протеста против решения правительства запретить пропалестинскую группу Palestine Action.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Группа Palestine Action обвиняет британское правительство в соучастии в том, что она называет "военными преступлениями" Израиля в Секторе Газа.
В июле британские законодатели признали террористической группой и запретили ее. Это произошло после того, как отдельные члены организации проникли на базу Королевских военно-воздушных сил и повредили самолеты.
Демонстранты, некоторые из которых были в черно-белых палестинских платках и с флагами Палестины, скандировали "руки прочь от Газы" и держали плакаты с надписью "Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action".
На видео агентства Reuters видно, полиция выносила из толпы демонстрантов, собравшихся на Парламентской площади в центре Лондона. Собравшиеся выкрикивали полицейским "Позор вам!".
В заметке в соцсети X полиция сообщила, что арестовала 466 человек за поддержку запрещенной организации.
Также были задержаны еще восемь человек за другие правонарушения, в том числе пятеро - за нападения на полицейских. По данным правоохранителей, никто серьезно не пострадал.
Как отметили в Reuters, запрет признает преступлением членство в Palestine Action, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 14 лет заключения.
В то же время, соучредитель группы Худа Аммори на прошлой неделе добилась разрешения обжаловать запрет в суде.
Война в Секторе Газа и обвинения против Израиля
Обвинения в геноциде палестинцев в адрес Израиля выдвинули Международный суд ООН и правозащитные организации из-за масштабной наступательной операции в Секторе Газа.
Иерусалим отвергает эти обвинения и называет наступление самообороной в ответ на смертельное нападение боевиков палестинского ХАМАС 7 октября 2023 года.
В частности, армия Израиля готовит новое наступление и планирует установить полный контроль над анклавом, включая город Газа.
Ряд европейских стран выступает против таких действий, поскольку боевые действия привели к разрушениям в регионе и десяткам тысяч жертв среди гражданских жителей.
Ранее Великобритания, Франция и Канада выдвинули Израилю ультиматум - прекратить наступление в Секторе Газа, иначе против Израиля будут введены санкции.
В конце июля президент Франции Эммаунель Макрон заявил о намерении признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Cхожие планы озвучили британский премьер Кир Стармер, а также правительства Канады, Австралии, Ирландии и Испании.
Израиль и США жестко раскритиковали такие намерения отдельных стран Запада.