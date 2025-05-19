Британія, Франція і Канада поставили Ізраїлю ультиматум: санкції будуть без вагань

Британія, Франція і Канада вимагають, щоб Ізраїль зупинив свій новий наступ у Секторі Гази. Якщо цього не станеться, три країни введуть санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів Британії, Франції та Канади.

У заяві сказано, що три країни "категорично проти" розширення військових операцій Ізраїлю в Секторі Газа. При цьому рівень страждань жителів Гази неприйнятний.

Британія, Франція і Канада наголосили, що рішення Ізраїлю про дозвіл обмежених поставок продовольства в Сектор Гази абсолютно недостатньо.

"Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити військові операції в Газі і негайно дозволити гуманітарній допомозі увійти в Газу", - додали троє лідерів.

Вони також закликали ХАМАС негайно звільнити заручників, що залишилися, яких вони утримують із 7 жовтня 2023 року.

Три країни засудили висловлювання ізраїльських чиновників про те, що жителі Гази через сильні руйнування у відчаї почнуть виїжджати звідти. Насильницьке переселення є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Ми не будемо залишатися осторонь, поки уряд Нетаньяху проводить ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить нового військового наступу і не зніме обмежень на гуманітарну допомогу, ми вживемо подальших конкретних заходів у відповідь", - підкреслюється в заяві.

Зокрема, лідери висунули вимогу до Ізраїлю припинити будівництво поселень на Західному березі річки Йордан, які є незаконними і підривають життєздатність палестинської держави та безпеку як ізраїльтян, так і палестинців.

"Ми не вагаючись вживемо подальших заходів, включно з цілеспрямованими санкціями", - додали вони.