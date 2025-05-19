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Британія, Франція і Канада поставили Ізраїлю ультиматум: санкції будуть без вагань

Понеділок 19 травня 2025 21:35
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Британія, Франція і Канада поставили Ізраїлю ультиматум: санкції будуть без вагань Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія, Франція і Канада вимагають, щоб Ізраїль зупинив свій новий наступ у Секторі Гази. Якщо цього не станеться, три країни введуть санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів Британії, Франції та Канади.

У заяві сказано, що три країни "категорично проти" розширення військових операцій Ізраїлю в Секторі Газа. При цьому рівень страждань жителів Гази неприйнятний.

Британія, Франція і Канада наголосили, що рішення Ізраїлю про дозвіл обмежених поставок продовольства в Сектор Гази абсолютно недостатньо.

"Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити військові операції в Газі і негайно дозволити гуманітарній допомозі увійти в Газу", - додали троє лідерів.

Вони також закликали ХАМАС негайно звільнити заручників, що залишилися, яких вони утримують із 7 жовтня 2023 року.

Три країни засудили висловлювання ізраїльських чиновників про те, що жителі Гази через сильні руйнування у відчаї почнуть виїжджати звідти. Насильницьке переселення є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Ми не будемо залишатися осторонь, поки уряд Нетаньяху проводить ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить нового військового наступу і не зніме обмежень на гуманітарну допомогу, ми вживемо подальших конкретних заходів у відповідь", - підкреслюється в заяві.

Зокрема, лідери висунули вимогу до Ізраїлю припинити будівництво поселень на Західному березі річки Йордан, які є незаконними і підривають життєздатність палестинської держави та безпеку як ізраїльтян, так і палестинців.

"Ми не вагаючись вживемо подальших заходів, включно з цілеспрямованими санкціями", - додали вони.

Нова операція Ізраїлю

Нагадаємо, буквально вчора, 18 травня, Ізраїль почав новий наступ у Секторі Газа. Влада Ізраїлю хоче повністю знищити ХАМАС.

Зі свого боку бойовики запропонували Ізраїлю нове перемир'я і пообіцяли віддати частину заручників. Влада Ізраїлю поки не дала своєї відповіді на таку пропозицію.

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Франція Великобританія Ізраїль Канада
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